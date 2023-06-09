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Угольные фильтры – это тип воздушного фильтра, в котором для улавливания частиц используется минерал. Обычно угольные фильтры имеют цилиндрическую форму, поскольку она обеспечивает наибольшую площадь рабочей поверхности. Но также производители предлагают канальные угольные фильтры напоминающее туннель, сквозь стенки которого проходит поток воздуха. Подключается угольный фильтр в вентиляционную систему гроубокса, гроурума или теплицы.
Угольный фильтр напоминает контейнер цилиндрической формы с множеством мелких пор заполненный активированным углем, при прохождение которых минерал задерживает частицы запаха. Уголь “активируется” путем добавления ему электрического заряда, подобного статическому электричеству, что делает поры более “липкими”, а значит, молекулы запаха с гораздо большей вероятностью будут пойманы при прохождении через них.
Угольный фильтр не требует дополнительного оборудования для установки, достаточно подключить его к системе вентиляции и включить канальный вентилятор. Для удаления запахов из системы выращивания необходимо собрать систему таким образом, чтобы выходящий воздух проходил через угольный фильтр перед выходом из системы вентиляции.
Теоретически угольные фильтры не являются необходимыми – вы можете успешно заниматься растениеводством в своем гроубоксе или гроуруме, никогда не прибегая к их использованию. Но в процессе выращивания многие садоводы предпочитают использовать фильтры, так как они помогают устранить нежелательные запахи в помещении и собрать пыль внутри системы с помощью текстильного предфильтра.
Как правильно установить угольный фильтр в гроубоксе?
Установка угольного фильтра в гроубоксе потребует совсем немного времени. Сам процесс сборки заключается в соединение частей системы с помощью хомутов и скотча. Давайте разберемся, как правильно подключить угольный фильтр к вентиляционному каналу:
При выборе учитывайте размер вашего гроубокса, мощность вентилятора и выбирайте фильтр с соответствующими характеристиками, и тут важно знать одну особенность, которая позволит получить систему очистки воздуха наиболее эффективную – производительность фильтра, обозначаемая в кубических метрах в час (м3/ч) должна быть на 10-20% больше относительно максимальной производительности канального вентилятора. Благодаря этому воздух не будет “продувать” через слой активированного угля и КПД системы будет выше.
Выбор места
Обычно угольный фильтр подвешивается на специальные подвесы в верхнем пространстве внутри системы выращивания, так как воздух нагревается инфракрасным излучением исходящих от лампы, поднимается вверх и скапливается, поэтому это лучшее место для выхода воздушной массы. Канальный вентилятор в таком случае может быть установлен как внутри, так и снаружи.
Совет!
Обратите внимание на указатели, расположенные на корпусе канального вентилятора. С помощью стрелки отмечается направление потока воздуха. Соединяйте правильно!
Хотя угольные фильтры необязательные для успешного выращивания, они по-настоящему эффективно помогают очищать воздух от нежелательных запахов и пыли по мере роста и цветения растений. С трудностями можно столкнуться, а можно и нет – все зависит от того, как организовано ваше пространство для растениеводства и какие культуры выращиваете.
Если у вас возникнут вопросы, обращайтесь к нам!Читать
Угольные фильтры – это тип воздушного фильтра, в котором для улавливания частиц используется минерал. Обычно угольные фильтры имеют цилиндрическую форму, поскольку она обеспечивает наибольшую площадь рабочей поверхности. Но также производители предлагают канальные угольные фильтры напоминающее туннель, сквозь стенки которого проходит поток воздуха. Подключается угольный фильтр в вентиляционную систему гроубокса, гроурума или теплицы.
Угольный фильтр напоминает контейнер цилиндрической формы с множеством мелких пор заполненный активированным углем, при прохождение которых минерал задерживает частицы запаха. Уголь “активируется” путем добавления ему электрического заряда, подобного статическому электричеству, что делает поры более “липкими”, а значит, молекулы запаха с гораздо большей вероятностью будут пойманы при прохождении через них.
Угольный фильтр не требует дополнительного оборудования для установки, достаточно подключить его к системе вентиляции и включить канальный вентилятор. Для удаления запахов из системы выращивания необходимо собрать систему таким образом, чтобы выходящий воздух проходил через угольный фильтр перед выходом из системы вентиляции.
Теоретически угольные фильтры не являются необходимыми – вы можете успешно заниматься растениеводством в своем гроубоксе или гроуруме, никогда не прибегая к их использованию. Но в процессе выращивания многие садоводы предпочитают использовать фильтры, так как они помогают устранить нежелательные запахи в помещении и собрать пыль внутри системы с помощью текстильного предфильтра.
Как правильно установить угольный фильтр в гроубоксе?
Установка угольного фильтра в гроубоксе потребует совсем немного времени. Сам процесс сборки заключается в соединение частей системы с помощью хомутов и скотча. Давайте разберемся, как правильно подключить угольный фильтр к вентиляционному каналу:
При выборе учитывайте размер вашего гроубокса, мощность вентилятора и выбирайте фильтр с соответствующими характеристиками, и тут важно знать одну особенность, которая позволит получить систему очистки воздуха наиболее эффективную – производительность фильтра, обозначаемая в кубических метрах в час (м3/ч) должна быть на 10-20% больше относительно максимальной производительности канального вентилятора. Благодаря этому воздух не будет “продувать” через слой активированного угля и КПД системы будет выше.
Выбор места
Обычно угольный фильтр подвешивается на специальные подвесы в верхнем пространстве внутри системы выращивания, так как воздух нагревается инфракрасным излучением исходящих от лампы, поднимается вверх и скапливается, поэтому это лучшее место для выхода воздушной массы. Канальный вентилятор в таком случае может быть установлен как внутри, так и снаружи.
Совет!
Обратите внимание на указатели, расположенные на корпусе канального вентилятора. С помощью стрелки отмечается направление потока воздуха. Соединяйте правильно!
Хотя угольные фильтры необязательные для успешного выращивания, они по-настоящему эффективно помогают очищать воздух от нежелательных запахов и пыли по мере роста и цветения растений. С трудностями можно столкнуться, а можно и нет – все зависит от того, как организовано ваше пространство для растениеводства и какие культуры выращиваете.
Если у вас возникнут вопросы, обращайтесь к нам!Читать
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