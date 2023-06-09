Что такое угольный фильтр, принцип работы и как подключить

Угольные фильтры – это тип воздушного фильтра, в котором для улавливания частиц используется минерал. Обычно угольные фильтры имеют цилиндрическую форму, поскольку она обеспечивает наибольшую площадь рабочей поверхности. Но также производители предлагают канальные угольные фильтры напоминающее туннель, сквозь стенки которого проходит поток воздуха. Подключается угольный фильтр в вентиляционную систему гроубокса, гроурума или теплицы.

Как работает угольный фильтр?

Угольный фильтр напоминает контейнер цилиндрической формы с множеством мелких пор заполненный активированным углем, при прохождение которых минерал задерживает частицы запаха. Уголь “активируется” путем добавления ему электрического заряда, подобного статическому электричеству, что делает поры более “липкими”, а значит, молекулы запаха с гораздо большей вероятностью будут пойманы при прохождении через них.

Угольный фильтр не требует дополнительного оборудования для установки, достаточно подключить его к системе вентиляции и включить канальный вентилятор. Для удаления запахов из системы выращивания необходимо собрать систему таким образом, чтобы выходящий воздух проходил через угольный фильтр перед выходом из системы вентиляции.

А нужно ли использовать угольный фильтр?

Теоретически угольные фильтры не являются необходимыми – вы можете успешно заниматься растениеводством в своем гроубоксе или гроуруме, никогда не прибегая к их использованию. Но в процессе выращивания многие садоводы предпочитают использовать фильтры, так как они помогают устранить нежелательные запахи в помещении и собрать пыль внутри системы с помощью текстильного предфильтра.

Как правильно установить угольный фильтр в гроубоксе?

Установка угольного фильтра в гроубоксе потребует совсем немного времени. Сам процесс сборки заключается в соединение частей системы с помощью хомутов и скотча. Давайте разберемся, как правильно подключить угольный фильтр к вентиляционному каналу:

Выбор подходящего фильтра

При выборе учитывайте размер вашего гроубокса, мощность вентилятора и выбирайте фильтр с соответствующими характеристиками, и тут важно знать одну особенность, которая позволит получить систему очистки воздуха наиболее эффективную – производительность фильтра, обозначаемая в кубических метрах в час (м3/ч) должна быть на 10-20% больше относительно максимальной производительности канального вентилятора. Благодаря этому воздух не будет “продувать” через слой активированного угля и КПД системы будет выше.

Выбор места

Обычно угольный фильтр подвешивается на специальные подвесы в верхнем пространстве внутри системы выращивания, так как воздух нагревается инфракрасным излучением исходящих от лампы, поднимается вверх и скапливается, поэтому это лучшее место для выхода воздушной массы. Канальный вентилятор в таком случае может быть установлен как внутри, так и снаружи.

Подключение угольного фильтра

В первую очередь вам потребуется угольный фильтр с подходящим показателем производительности (м3/ч) и соответствующим диаметром фланцев для подключения к канальному вентилятору, которые бывают от 100 до 250 мм; Зафиксируйте с помощью ремней угольный фильтр. Это можно сделать горизонтально и вертикально, что зависит от конструкторских решений. Далее мы рассмотрим горизонтальную установку; С помощью подвесов с карабинами зафиксируйте канальный вентилятор рядом с фильтром, который можете разместить вплотную или на расстояние. В первом случае потребуется соединить фланец угольного фильтра с фланцем вентилятора прямым контактом. Во втором вам потребуется дополнительная гофра и хомуты. Выбор зависит от ситуации. В нашем объяснении рассмотрим подключение фильтра к вентилятору прямым контактом. Пропустите гофру через одно из боковых отверстий сверху стенок гроутента. Левое или правое – как вам удобнее. После чего соедините внутренний конец гофры с канальный вентилятором. Используйте хомут и отвертку, чтобы надежно зафиксировать контакт и исключить прохождение воздуха через небольшие отверстия под креплением и гофрой. И для наибольшей герметичности рекомендуем использовать алюминиевый скотч; Зафиксируйте алюминиевым скотчем контакты между частями вентиляционной системы, чтобы дополнительно защитить окружающую среду от неочищенного воздуха.

Совет!

Обратите внимание на указатели, расположенные на корпусе канального вентилятора. С помощью стрелки отмечается направление потока воздуха. Соединяйте правильно!

Заключение

Хотя угольные фильтры необязательные для успешного выращивания, они по-настоящему эффективно помогают очищать воздух от нежелательных запахов и пыли по мере роста и цветения растений. С трудностями можно столкнуться, а можно и нет – все зависит от того, как организовано ваше пространство для растениеводства и какие культуры выращиваете.

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