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Новинки

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Канальный вентилятор Soler & Palau TD EVO-315 T
48 190 ₽
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Канальный вентилятор Soler & Palau TD EVO-200 Silent
31 020 ₽
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Канальный вентилятор Soler & Palau TD EVO-160
22 940 ₽
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Канальный вентилятор Soler & Palau TD EVO-125
20 650 ₽
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Канальный вентилятор Soler & Palau TD EVO-100
16 200 ₽
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Канальный вентилятор Soler & Palau TD 1000/200 Silent 3V
34 450 ₽
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Канальный вентилятор Soler & Palau TD 800/200 Silent 3V
33 300 ₽
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Канальный вентилятор Soler & Palau Silentub 200
6 530 ₽
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Канальный вентилятор Soler & Palau TDM200
4 600 ₽
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Канальный вентилятор Soler & Palau TDM100 110 м3/ч
4 330 ₽
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Удобрение Atami B´cuzz Coco A+B 1л
2 120 ₽
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Удобрение Atami B´cuzz Hydro A+B 1л
2 120 ₽
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Удобрение Atami B’cuzz Soil A+B 1л
2 120 ₽
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Субстрат Atami Cocos 50л
2 450 ₽
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Субстрат Atami High Porosity Cocos 50л
2 200 ₽
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Субстрат Atami Kilomix 50л
3 100 ₽
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Субстрат Atami BI-Growmix 50л
2 850 ₽
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Субстрат Atami Janeco Lightmix 50л
2 350 ₽
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Почвосмесь BioBizz AllMix 20л
1 100 ₽
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Почвосмесь BioBizz LightMix 50л
2 590 ₽
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Красный LED-бустер The Jungle The Fire Ant 20W
11 390 ₽
13 400 ₽
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Канальный вентилятор Soler & Palau TD EVO-125
20 650 ₽
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Канальный вентилятор Soler & Palau TD EVO-160
22 940 ₽
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LED-светильник The Jungle The Jackson 250W
18 550 ₽
21 800 ₽
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LED-светильник The Jungle The Eagle 1000W Nemesis
93 840 ₽
110 400 ₽
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Удобрение Terra Aquatica (GHE) Flora Grow DualPart SW EU 1л
2 380 ₽
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Гроутент Sinowell 600D Simplified 100x100x200см
11 870 ₽
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LED-светильник The Jungle The Hydra Nemesis 600W
67 490 ₽
79 400 ₽
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LED-светильник The Jungle The Jackson Nemesis 200W
22 780 ₽
26 800 ₽
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Угольный фильтр Magic Air 500 м3 / 150 мм (сетка металл)
7 840 ₽
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Гроутент Sinowell 600D Simplified 60x60x160см
8 240 ₽
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Гроутент Sinowell 600D Simplified 80x80x180см
9 870 ₽
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Гроутент Sinowell 1680D Simplified 240x120x210/240см
27 480 ₽
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Гроутент Homebox Ambient Q300+ 300x300x220см
103 000 ₽
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Гроутент Urban 420 Basic 60 60x60x160см
8 770 ₽
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Удобрение Terra Aquatica (GHE) Calcium-Magnesium 1л
1 590 ₽
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LED-светильник The Jungle The Jackson 150W
15 045 ₽
17 700 ₽
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LED-светильник The Jungle The Eagle 1000W
75 390 ₽
88 700 ₽
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Гроутент Urban 420 Basic 120 120x120x200см
14 550 ₽
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Комплект удобрений Terra Aquatica (GHE) TriPart Set HW 0.5л
2 890 ₽
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Отзывы наших покупателей о некоторых товарах приобретенных в нашем интернет-магазине

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9 Июня 2023
Сергей

Отличный будет магаз!

17 Мая 2023
Юлия

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Гроушоп №1 в Москве

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Блог

Что такое угольный фильтр, принцип работы и как подключить

Угольные фильтры – это тип воздушного фильтра, в котором для улавливания частиц используется минерал. Обычно угольные фильтры имеют цилиндрическую форму, поскольку она обеспечивает наибольшую площадь рабочей поверхности. Но также производители предлагают канальные угольные фильтры напоминающее туннель, сквозь стенки которого проходит поток воздуха. Подключается угольный фильтр в вентиляционную систему гроубокса, гроурума или теплицы.

Как работает угольный фильтр?

Угольный фильтр напоминает контейнер цилиндрической формы с множеством мелких пор заполненный активированным углем, при прохождение которых минерал задерживает частицы запаха. Уголь “активируется” путем добавления ему электрического заряда, подобного статическому электричеству, что делает поры более “липкими”, а значит, молекулы запаха с гораздо большей вероятностью будут пойманы при прохождении через них.

Угольный фильтр не требует дополнительного оборудования для установки, достаточно подключить его к системе вентиляции и включить канальный вентилятор. Для удаления запахов из системы выращивания необходимо собрать систему таким образом, чтобы выходящий воздух проходил через угольный фильтр перед выходом из системы вентиляции.

А нужно ли использовать угольный фильтр?

Теоретически угольные фильтры не являются необходимыми – вы можете успешно заниматься растениеводством в своем гроубоксе или гроуруме, никогда не прибегая к их использованию. Но в процессе выращивания многие садоводы предпочитают использовать фильтры, так как они помогают устранить нежелательные запахи в помещении и собрать пыль внутри системы с помощью текстильного предфильтра.
Как правильно установить угольный фильтр в гроубоксе?

Установка угольного фильтра в гроубоксе потребует совсем немного времени. Сам процесс сборки заключается в соединение частей системы с помощью хомутов и скотча. Давайте разберемся, как правильно подключить угольный фильтр к вентиляционному каналу:

Выбор подходящего фильтра

При выборе учитывайте размер вашего гроубокса, мощность вентилятора и выбирайте фильтр с соответствующими характеристиками, и тут важно знать одну особенность, которая позволит получить систему очистки воздуха наиболее эффективную – производительность фильтра, обозначаемая в кубических метрах в час (м3/ч) должна быть на 10-20% больше относительно максимальной производительности канального вентилятора. Благодаря этому воздух не будет “продувать” через слой активированного угля и КПД системы будет выше.
Выбор места

Обычно угольный фильтр подвешивается на специальные подвесы в верхнем пространстве внутри системы выращивания, так как воздух нагревается инфракрасным излучением исходящих от лампы, поднимается вверх и скапливается, поэтому это лучшее место для выхода воздушной массы. Канальный вентилятор в таком случае может быть установлен как внутри, так и снаружи.

Подключение угольного фильтра

  1. В первую очередь вам потребуется угольный фильтр с подходящим показателем производительности (м3/ч) и соответствующим диаметром фланцев для подключения к канальному вентилятору, которые бывают от 100 до 250 мм;
  2. Зафиксируйте с помощью ремней угольный фильтр. Это можно сделать горизонтально и вертикально, что зависит от конструкторских решений. Далее мы рассмотрим горизонтальную установку;
  3. С помощью подвесов с карабинами зафиксируйте канальный вентилятор рядом с фильтром, который можете разместить вплотную или на расстояние. В первом случае потребуется соединить фланец угольного фильтра с фланцем вентилятора прямым контактом. Во втором вам потребуется дополнительная гофра и хомуты. Выбор зависит от ситуации. В нашем объяснении рассмотрим подключение фильтра к вентилятору прямым контактом.
  4. Пропустите гофру через одно из боковых отверстий сверху стенок гроутента. Левое или правое – как вам удобнее. После чего соедините внутренний конец гофры с канальный вентилятором. Используйте хомут и отвертку, чтобы надежно зафиксировать контакт и исключить прохождение воздуха через небольшие отверстия под креплением и гофрой. И для наибольшей герметичности рекомендуем использовать алюминиевый скотч;
  5. Зафиксируйте алюминиевым скотчем контакты между частями вентиляционной системы, чтобы дополнительно защитить окружающую среду от неочищенного воздуха.

Совет!

Обратите внимание на указатели, расположенные на корпусе канального вентилятора. С помощью стрелки отмечается направление потока воздуха. Соединяйте правильно!

Заключение

Хотя угольные фильтры необязательные для успешного выращивания, они по-настоящему эффективно помогают очищать воздух от нежелательных запахов и пыли по мере роста и цветения растений. С трудностями можно столкнуться, а можно и нет – все зависит от того, как организовано ваше пространство для растениеводства и какие культуры выращиваете.

Если у вас возникнут вопросы, обращайтесь к нам!

 Читать
Что такое угольный фильтр, принцип работы и как подключить

Угольные фильтры – это тип воздушного фильтра, в котором для улавливания частиц используется минерал. Обычно угольные фильтры имеют цилиндрическую форму, поскольку она обеспечивает наибольшую площадь рабочей поверхности. Но также производители предлагают канальные угольные фильтры напоминающее туннель, сквозь стенки которого проходит поток воздуха. Подключается угольный фильтр в вентиляционную систему гроубокса, гроурума или теплицы.

Как работает угольный фильтр?

Угольный фильтр напоминает контейнер цилиндрической формы с множеством мелких пор заполненный активированным углем, при прохождение которых минерал задерживает частицы запаха. Уголь “активируется” путем добавления ему электрического заряда, подобного статическому электричеству, что делает поры более “липкими”, а значит, молекулы запаха с гораздо большей вероятностью будут пойманы при прохождении через них.

Угольный фильтр не требует дополнительного оборудования для установки, достаточно подключить его к системе вентиляции и включить канальный вентилятор. Для удаления запахов из системы выращивания необходимо собрать систему таким образом, чтобы выходящий воздух проходил через угольный фильтр перед выходом из системы вентиляции.

А нужно ли использовать угольный фильтр?

Теоретически угольные фильтры не являются необходимыми – вы можете успешно заниматься растениеводством в своем гроубоксе или гроуруме, никогда не прибегая к их использованию. Но в процессе выращивания многие садоводы предпочитают использовать фильтры, так как они помогают устранить нежелательные запахи в помещении и собрать пыль внутри системы с помощью текстильного предфильтра.
Как правильно установить угольный фильтр в гроубоксе?

Установка угольного фильтра в гроубоксе потребует совсем немного времени. Сам процесс сборки заключается в соединение частей системы с помощью хомутов и скотча. Давайте разберемся, как правильно подключить угольный фильтр к вентиляционному каналу:

Выбор подходящего фильтра

При выборе учитывайте размер вашего гроубокса, мощность вентилятора и выбирайте фильтр с соответствующими характеристиками, и тут важно знать одну особенность, которая позволит получить систему очистки воздуха наиболее эффективную – производительность фильтра, обозначаемая в кубических метрах в час (м3/ч) должна быть на 10-20% больше относительно максимальной производительности канального вентилятора. Благодаря этому воздух не будет “продувать” через слой активированного угля и КПД системы будет выше.
Выбор места

Обычно угольный фильтр подвешивается на специальные подвесы в верхнем пространстве внутри системы выращивания, так как воздух нагревается инфракрасным излучением исходящих от лампы, поднимается вверх и скапливается, поэтому это лучшее место для выхода воздушной массы. Канальный вентилятор в таком случае может быть установлен как внутри, так и снаружи.

Подключение угольного фильтра

  1. В первую очередь вам потребуется угольный фильтр с подходящим показателем производительности (м3/ч) и соответствующим диаметром фланцев для подключения к канальному вентилятору, которые бывают от 100 до 250 мм;
  2. Зафиксируйте с помощью ремней угольный фильтр. Это можно сделать горизонтально и вертикально, что зависит от конструкторских решений. Далее мы рассмотрим горизонтальную установку;
  3. С помощью подвесов с карабинами зафиксируйте канальный вентилятор рядом с фильтром, который можете разместить вплотную или на расстояние. В первом случае потребуется соединить фланец угольного фильтра с фланцем вентилятора прямым контактом. Во втором вам потребуется дополнительная гофра и хомуты. Выбор зависит от ситуации. В нашем объяснении рассмотрим подключение фильтра к вентилятору прямым контактом.
  4. Пропустите гофру через одно из боковых отверстий сверху стенок гроутента. Левое или правое – как вам удобнее. После чего соедините внутренний конец гофры с канальный вентилятором. Используйте хомут и отвертку, чтобы надежно зафиксировать контакт и исключить прохождение воздуха через небольшие отверстия под креплением и гофрой. И для наибольшей герметичности рекомендуем использовать алюминиевый скотч;
  5. Зафиксируйте алюминиевым скотчем контакты между частями вентиляционной системы, чтобы дополнительно защитить окружающую среду от неочищенного воздуха.

Совет!

Обратите внимание на указатели, расположенные на корпусе канального вентилятора. С помощью стрелки отмечается направление потока воздуха. Соединяйте правильно!

Заключение

Хотя угольные фильтры необязательные для успешного выращивания, они по-настоящему эффективно помогают очищать воздух от нежелательных запахов и пыли по мере роста и цветения растений. С трудностями можно столкнуться, а можно и нет – все зависит от того, как организовано ваше пространство для растениеводства и какие культуры выращиваете.

Если у вас возникнут вопросы, обращайтесь к нам!

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