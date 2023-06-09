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г. Москва, Нагорный пр-д 10к2
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Новинки

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Стимулятор Atami ATA Atazyme 1л
1 710 ₽
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Стимулятор Atami ATA CalMag 250мл
1 020 ₽
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Добавка Atami ATA Clean 250мл
1 020 ₽
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Стимулятор иммунитета Atami ATA B´cuzz Silic Boost 50мл
1 100 ₽
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Стимулятор цветения Atami ATA Rokzbastic 50мл
1 020 ₽
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Гроутент Homebox Ambient Q150+ 150x150x220см
43 600 ₽
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Гроутент Homebox Ambient R120 120x90x180см
29 700 ₽
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Гроутент Homebox Ambient Q100+ 100x100x220см
32 600 ₽
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Гроутент Homebox Ambient Q100 100x100x200см
29 700 ₽
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Гроутент Homebox Ambient Q80 80x80x160см
16 600 ₽
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Гроутент Homebox Ambient Q300+ 300x300x220см
103 000 ₽
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Гроутент Homebox Ambient Q300 300x300x200см
99 200 ₽
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Стимулятор цветения Atami ATA Rokzbastic 100мл
1 820 ₽
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Стимулятор иммунитета Atami ATA B´cuzz Silic Boost 100мл
1 880 ₽
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Добавка Atami ATA Clean 1л
2 470 ₽
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Стимулятор Atami ATA CalMag 1л
1 415 ₽
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Стимулятор цветения Atami ATA Bloombastic 100мл
1 290 ₽
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Стимулятор цветения Atami ATA Bloombastic 50мл
730 ₽
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Стимулятор корнеобразования Atami ATA Rootbastic 250мл
4 950 ₽
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Стимулятор корнеобразования Atami ATA Rootbastic 100мл
1 820 ₽
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Красный LED-бустер The Jungle The Fire Ant 20W
11 390 ₽
13 400 ₽
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LED-светильник The Jungle The Jackson 250W
18 550 ₽
21 800 ₽
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LED-светильник The Jungle The Eagle 1000W Nemesis
93 840 ₽
110 400 ₽
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Удобрение Terra Aquatica (GHE) Flora Grow DualPart SW EU 1л
2 380 ₽
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Гроутент Sinowell 600D Simplified 100x100x200см
11 870 ₽
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LED-светильник The Jungle The Hydra Nemesis 600W
67 490 ₽
79 400 ₽
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LED-светильник The Jungle The Jackson Nemesis 200W
22 780 ₽
26 800 ₽
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Угольный фильтр Magic Air 500 м3 / 150 мм (сетка металл)
7 840 ₽
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Гроутент Sinowell 600D Simplified 60x60x160см
8 240 ₽
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Гроутент Sinowell 600D Simplified 80x80x180см
9 870 ₽
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Гроутент Sinowell 1680D Simplified 240x120x210/240см
27 480 ₽
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Гроутент Homebox Ambient Q300+ 300x300x220см
103 000 ₽
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Гроутент Urban 420 Basic 60 60x60x160см
7 310 ₽
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Удобрение Terra Aquatica (GHE) Calcium-Magnesium 1л
1 590 ₽
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LED-светильник The Jungle The Jackson 150W
15 045 ₽
17 700 ₽
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LED-светильник The Jungle The Eagle 1000W
75 390 ₽
88 700 ₽
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Гроутент Urban 420 Basic 120 120x120x200см
12 125 ₽
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Комплект удобрений Terra Aquatica (GHE) TriPart Set HW 0.5л
2 890 ₽
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Комплект удобрений Terra Aquatica (GHE) DualPart Set HW IMP 0.5л
2 250 ₽
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Вентилятор канальный Sinowell Tube Fan 4 + Speed, 220 м3/ч
5 520 ₽
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The Jungle
JetPot
Garden HighPro
Мешок Горшок
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О нас

Продаем только проверенные товары для растениеводства от известных производителей: гроутенты, освещение, удобрения и многое другое. Делаем ставку на технологичность, инновационные решения. Собираем оптимальные сеты для выращивания растений. Предлагаем комфортные, выгодные условия сотрудничества, предоставляем квалифицированные консультации, организуем доставку оборудования. Гарантируем анонимность, данные о клиентах используем для организации доставки и удаляются по требованию. Формируем специальные предложения, проводим акции.

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Популярные способы оплаты: картой, Яндекс Деньги, QIWI, USDT, Bitcoin и другие

Отзывы

Отзывы наших покупателей о некоторых товарах приобретенных в нашем интернет-магазине

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9 Июня 2023
Сергей

Отличный будет магаз!

17 Мая 2023
Юлия

Молодцы, успехов!

Гроушоп №1 в Москве

Добро пожаловать в Growerok.ru — ваш надёжный гроушоп, специализирующийся на профессиональных товарах для растениеводства. Хотите вырастить свои растения дома или в саду? Мы помогаем выполнить эту просто и эффективно! Наш ассортимент — это комплексное решение для любого гровера. Вам нужно освещение, грунт, удобрения или устройство контроля? Все это вы найдете у нас. Мы тщательно отбираем товары, чтобы предложить вам только проверенные решения от лучших производителей. С нами вы сможете обеспечить своим растениям все необходимое для активного роста и продуктивного цветения. Ваше зеленое будущее начинается здесь.

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Светлая тема
г. Москва, Нагорный пр-д 10к2
с 9:00 до 19:00
8 800 333 80 51 +7 495 134-21-14
Нужна помощь?
Освещение растений
LED-светильники
Светильники и отражатели
ЭПРА
Подвесы
Лампы ДРИ
Комплектующие
Гроутенты
Гроутенты Homebox
Гроутенты HomeLab
Гроутенты Sinowell
Гроутенты Urban
Аксессуары для гроутентов
Готовые гроубоксы
Удобрения
Удобрения Atami
Удобрения Terra Aquatica
Удобрения Canna
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